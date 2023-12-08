بعد استهداف السفارة الأمريكية.. هجوم صاروخي يلحق أضراراً بـ"الأمن الوطني العراقي"

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، تعرض مقره في بغداد لاعتداء من "مجاميع خارجة عن القانون".
ووفق ما أفادت "العربية.نت"، قال الجهاز إن قذائف صاروخية أوقعت أضرارًا مادية، متعهدًا بملاحقة مرتكبي هذه الأعمال التخريبية وتقديمهم للعدالة.
يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من تعرض محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى هجوم صاروخي.
وكشف مصدر أمني، عن تفعيل صفارات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد، بعد تعرضها فجراً لهجوم صاروخي استهدف محيطها، كما أفادت المعلومات الأولية بأن عددًا من الصواريخ سقط قرب السفارة.
وأعلن المتحدث باسم السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء في بغداد أنها تعرضت لهجوم بصاروخين فجر اليوم من دون وقوع ضحايا أو إصابات.
يذكر أن عدد الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة عراقية ضد القواعد العسكرية التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل سوريا والعراق وصل إلى أكثر من 78 هجومًا منذ بداية الحرب في قطاع غزة.