بعد استهداف السفارة الأمريكية.. هجوم صاروخي يلحق أضراراً بـ"الأمن الوطني العراقي"

وكشف مصدر أمني، عن تفعيل صفارات الإنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد، بعد تعرضها فجراً لهجوم صاروخي استهدف محيطها، كما أفادت المعلومات الأولية بأن عددًا من الصواريخ سقط قرب السفارة.