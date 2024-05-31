الاحتلال الإسرائيلي يدمر 700 بئر مياه في غزة.. 90% يعتمدون عليها

من جانبها، أعلنت بلديات قطاع غزة أنها متوقفة تمامًا منذ عدة أشهر عن ضخ المياه للسكان، في ظل نفاذ الوقود، وتدمير الاحتلال لأكثر من 80% من شبكات المياه بالتجريف والقصف، مؤكدةً أن الوضع بخصوص المياه كارثي.