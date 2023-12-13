منظمة التحرير الفلسطينية تطالب "بايدن" بتنفيذ دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة

وكان "بايدن" قد حذر أمس من أن "إسرائيل" تخسر الدعم الدولي لحربها على قطاع غزة؛ بسبب القصف العشوائي المتواصل على القطاع غزة، وانتقد النهج المتشدد لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إنه بحاجة إلى تغيير.