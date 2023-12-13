منظمة التحرير الفلسطينية تطالب "بايدن" بتنفيذ دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة

طالب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم (الأربعاء)، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتحويل أقواله إلى أفعال، بدايةً من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال "الشيخ" عبر منصة "إكس": "تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن أمس يجب أن تتحول إلى أفعال بدءاً بالدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، وطرح خطة سياسية شاملة تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وكان "بايدن" قد حذر أمس من أن "إسرائيل" تخسر الدعم الدولي لحربها على قطاع غزة؛ بسبب القصف العشوائي المتواصل على القطاع غزة، وانتقد النهج المتشدد لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إنه بحاجة إلى تغيير.