الجمهوري كيفن مكارثي يفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة تصويت

ومباشرة بعد فشله في جلسة الانتخاب الـ14، وجّه مكارثي؛ النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتهام إلى مجموعة من النواب الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق، دونالد ترامب؛ الذين يُعرقلون انتخابه.