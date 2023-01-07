الجمهوري كيفن مكارثي يفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة تصويت

حصل النائب الجمهوري كيفن مكارثي؛ اليوم السبت، على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيساً جديداً لمجلس النواب بعد 15 جولة تصويت.
وفشل مجلس النواب الأمريكي في 14 محاولة لانتخاب رئيسٍ جديدٍ له، وذلك بسبب خلافاتٍ في صفوف الجمهوريين.
ولم يتمكن مكارثي؛ في وقتٍ سابقٍ يوم الجمعة، من جمع الأصوات اللازمة لضمان انتخابه رئيساً لمجلس النواب.
ومباشرة بعد فشله في جلسة الانتخاب الـ14، وجّه مكارثي؛ النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتهام إلى مجموعة من النواب الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق، دونالد ترامب؛ الذين يُعرقلون انتخابه.