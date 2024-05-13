الرعب والنزوح تحت القصف.. فلسطينيون يغادرون رفح قبل الهجوم البري الإسرائيلي

وقالت شقيقة زوجها عبير التي لديها ثمانية أطفال بينما كان المطر يهطل على أرض المدرسة التي خلت تقريباً من النازحين: "اليوم نستيقظ لا نجد طعاماً، ولا ماء، ولا مطبخ ولا حليب ولا مقومات للحياة، مثل ما ترى.. صحراء ولا يبدو أن هناك بني آدم هنا، أتوا بنا ووضعونا في صحراء لا أكل ولا شرب".