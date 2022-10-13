رئيس المجلس الرئاسي اليمني والمبعوث الأمريكي يبحثان مساعي تجديد الهدنة

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، اليوم (الخميس)، مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية تيموثي ليندركينج، مستجدات الوضع اليمني، ومساعي تجديد الهدنة الإنسانية في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وناقش "العليمي" و"ليندركينج" الضمانات والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات على الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة، واتفاق ستوكهولم بشأن فتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، وسداد رواتب الموظفين من عوائد موانئ الحديدة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، والولايات المتحدة وكافة المساعي الحميدة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.