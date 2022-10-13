رئيس المجلس الرئاسي اليمني والمبعوث الأمريكي يبحثان مساعي تجديد الهدنة

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، اليوم (الخميس)، مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية تيموثي ليندركينج، مستجدات الوضع اليمني، ومساعي تجديد الهدنة الإنسانية في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.