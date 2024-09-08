الجزائر .. "تبون" يفوز بولاية رئاسية ثانية

وحصل "تبون"، الذي تدعمه معظم الأحزاب الرئيسة في الجزائر، على تصويت أكثر من 5 ملايين و300 ألف صوت، مقابل أكثر من 178 ألف صوت لشريف عبد العالي، وأكثر من 122 ألف صوت لـ"أوشيش".