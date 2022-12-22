مخاوف من الركود.. الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.3% في الربع الثالث

وتشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، الصادرة الخميس، إلى أن هذا التعديل في أرقام الانكماش، جاء بعد أن تبين أن أداء استثمار الشركات كان أسوأ مما كان يعتقد في البداية.