مطالب أوروبية بمحكمة حول جرائم الحرب في أوكرانيا

ضمن هذا الإطار، قال وزير خارجية الجمهورية التشيكية يان ليبافسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في تغريدة نشرها السبت في حسابه على تويتر: "في القرن الحادي والعشرين، لا يمكن تصور اعتداءات شنيعة كهذه على السكان المدنيين". وأضاف الدبلوماسي التشيكي: "علينا ألا نتجاهلها. نطالب بمعاقبة جميع مجرمي الحرب". وتابع ليبافسكي: "أدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في أسرع وقت تتولى ملاحقة جريمة العدوان".