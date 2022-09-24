مطالب أوروبية بمحكمة حول جرائم الحرب في أوكرانيا

دعا وزير خارجية الجمهورية التشيكية الذي تترأس بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي السبت، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة حول جرائم الحرب في إيزيوم شرقي أوكرانيا، حيث تم اكتشاف مئات الجثث في مقابر جماعية إثر استعادتها من القوات الروسية.
وطالبت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي السبت بإنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب، بعد أن تم العثور على المئات من الجثث في مقابر جماعية قرب مدينة إيزيوم شرقي أوكرانيا إثر استعادتها من قبضة الجيش الروسي.
ضمن هذا الإطار، قال وزير خارجية الجمهورية التشيكية يان ليبافسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في تغريدة نشرها السبت في حسابه على تويتر: "في القرن الحادي والعشرين، لا يمكن تصور اعتداءات شنيعة كهذه على السكان المدنيين". وأضاف الدبلوماسي التشيكي: "علينا ألا نتجاهلها. نطالب بمعاقبة جميع مجرمي الحرب". وتابع ليبافسكي: "أدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في أسرع وقت تتولى ملاحقة جريمة العدوان".