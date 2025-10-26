عباس يصدر إعلاناً دستورياً جديداً ينظم شغور منصب رئاسة السلطة الفلسطينية

وأشار إلى أن القرار يأتي حفاظاً على المصلحة الوطنية وصون المؤسسات الدستورية وضمان استمرارية عملها، مؤكدًا أن كرامة الوطن تنعكس على كرامة المواطن، وأن التداول السلمي للسلطة هو الضمان الحقيقي لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني.