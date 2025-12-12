"الصحة العالمية" تحذر من انهيار النظام الصحي وشتاء قاسٍ في غزة

وأوضح ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن، أن نصف مستشفيات القطاع فقط تعمل جزئيًا، بينما تفتقر مناطق شمال غزة لأي خدمات طبية تقريبًا، في ظل نقص حاد في الأدوية ومستلزمات التشخيص.