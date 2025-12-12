"الصحة العالمية" تحذر من انهيار النظام الصحي وشتاء قاسٍ في غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من شتاء قاسٍ يهدد سكان قطاع غزة، إلى جانب تزايد خطر انتشار الأمراض وانهيار النظام الصحي.
وأوضح ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن، أن نصف مستشفيات القطاع فقط تعمل جزئيًا، بينما تفتقر مناطق شمال غزة لأي خدمات طبية تقريبًا، في ظل نقص حاد في الأدوية ومستلزمات التشخيص.
وأشار بيبركورن إلى تسجيل أكثر من 1.47 مليون حالة إصابة تنفسية منذ يناير 2024، ما يعكس تفاقم الوضع الصحي في القطاع.
ودعت المنظمة إلى تسريع دخول الإمدادات الطبية، وتوسيع نطاق الإجلاء الطبي، واستقبال المزيد من المرضى للعلاج خارج غزة، لتفادي انهيار شامل للمنظومة الصحية في ظل الظروف الحالية.