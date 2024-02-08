أمين الأمم المتحدة يحذر من الخطر المحدق بالنازحين في رفح

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم (الخميس)، من أن مدينة رفح تحت تهديد خطير، فأكثر من نصف سكان غزة محشورون في هذه المدينة، على الحدود المصرية.