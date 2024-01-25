العراق يتفق مع أمريكا على تشكيل لجنة لجدولة وجود "التحالف الدولي" على أراضيه

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم (الخميس)، نجاح مفاوضاتها مع الحكومة الأمريكية لإطلاق لجنة عسكرية عليا، بهدف صياغة جدول زمني لوجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن مفاوضات واشنطن وبغداد، التي بدأت في أغسطس الماضي، انتهت إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا على مستوى مجموعات عمل لتقييم تهديد "داعش" وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.
وأضافت أن أهداف اللجنة تشمل مباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاري التحالف الدولي على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد "داعش"، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف، سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية.
من جهتها، بينت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن اللجنة ستبدأ عملها في الأيام المقبلة، وستضع 3 عوامل رئيسية في الاعتبار، هي: تهديد "داعش"، والاحتياجات التشغيلية، وقدرات قوات الأمن العراقية.