العراق يتفق مع أمريكا على تشكيل لجنة لجدولة وجود "التحالف الدولي" على أراضيه

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن مفاوضات واشنطن وبغداد، التي بدأت في أغسطس الماضي، انتهت إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا على مستوى مجموعات عمل لتقييم تهديد "داعش" وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.