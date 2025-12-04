وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل ياسر أبو شباب في رفح وسط تضارب الروايات

ونقلا عن سكاي نيوز عربية بأن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء أنور رجب، نفى وجود أي علاقة لأي من أجهزة الأمن الفلسطينية بياسر أبو شباب ومجموعته المسلحة التي تعمل في قطاع غزة، وتحديدًا في منطقة رفح.