وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل ياسر أبو شباب في رفح وسط تضارب الروايات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، بمقتل قائد ما يُسمى بـ"القوات الشعبية" ياسر أبو شباب على يد مجموعة مسلحة في رفح.
وأكد مصدر إسرائيلي أن أبو شباب نُقل إلى مستشفى سوروكا، حيث توفي متأثرًا بجراحه.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الحادث ناتج عن صراع داخلي، وليس من تدبير حركة حماس، خلافًا للتقارير الواردة من قطاع غزة.
والقوات الشعبية هي فصيل مسلّح مناهض لحركة حماس في غزة.
وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن أبو شباب تلقى الأسلحة والغطاء من الجيش الإسرائيلي، وأنه يعمل بالتنسيق معها.
ونقلا عن سكاي نيوز عربية بأن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء أنور رجب، نفى وجود أي علاقة لأي من أجهزة الأمن الفلسطينية بياسر أبو شباب ومجموعته المسلحة التي تعمل في قطاع غزة، وتحديدًا في منطقة رفح.
يُذكر أن أبو شباب ظهر سابقًا في تسجيل مصور أكد فيه أن المسلحين التابعين له يسيطرون على مناطق "تحررت من حماس"، وأنهم يعملون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لتوزيع المساعدات وحماية المدنيين.