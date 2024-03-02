فرنسا تُحمّل إسرائيلَ مسؤوليةَ منع وصول المساعدات إلى غزة

وقال الوزير: "هناك طريقٌ مسدودٌ بشأن رفح في جنوب القطاع؛ حيث يتكدّس حوالي مليون ونصف مليون فلسطيني، بحسب الأمم المتحدة، على الحدود المغلقة مع مصر، في حين أعلن رئيسُ الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" شنَّ هجوم بري قريبًا على رفح؛ لإلحاق الهزيمة بالحركة في معقلها الأخير".