فرنسا تُحمّل إسرائيلَ مسؤوليةَ منع وصول المساعدات إلى غزة

حمّل وزيرُ الخارجية الفرنسي "ستيفان سيجورنيه"، اليوم "السبت"، إسرائيلَ مسؤوليةَ منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وانتقد "سيجورنيه" في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إسرائيلَ؛ لمنعها وصولَ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ولفت إلى أنّ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يؤدّي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها، ولا يمكن تبريرها، ويتحمّل الإسرائيليون مسؤوليتَها؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وقال الوزير: "هناك طريقٌ مسدودٌ بشأن رفح في جنوب القطاع؛ حيث يتكدّس حوالي مليون ونصف مليون فلسطيني، بحسب الأمم المتحدة، على الحدود المغلقة مع مصر، في حين أعلن رئيسُ الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" شنَّ هجوم بري قريبًا على رفح؛ لإلحاق الهزيمة بالحركة في معقلها الأخير".
وأضاف: "أن ذلك سيكون كارثة إنسانية جديدة، ونبذل قصارى جهدنا لتفاديها".
وبيّن أن فرنسا تدعو منذ أشهر إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وشدّد "سيجورنيه" على أنّ الاعتراف بدولة فلسطينية هو عنصر من عملية السلام يجب استخدامه في الوقت المناسب.