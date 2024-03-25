زعيم كوريا الشمالية يزور وحدة دبابات غزت عاصمة الجارة الجنوبية

وأضافت أن "كيم" أشرف على تدريبات الوحدة، وقال: "إنه راض جدًا عن مستوى استعداد أطقم الدبابات وإرادتهم القوية لإبادة العدو، ودعا إلى مزيد من التعليم الأيديولوجي؛ بهدف مساعدة الجنود على المضي قدمًا في الاستعدادات للحرب وتعزيز قدراتهم القتالية".