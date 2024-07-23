توقيف رجل روسي في فرنسا يشتبه في تخطيطه لزعزعة الاستقرار خلال "الأولمبياد"

وفي التفاصيل، قال مصدر في النيابة العامة الفرنسية إن الرجل أوقف ووضع في الحبس الاحتياطي للاشتباه في "تنظيم أحداث من المحتمل أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار خلال الألعاب الأولمبية".