تصويت مرتقب بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم بخصوص الإنفاق

يتوقع أن يجري مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، اليوم الخميس، تصويتًا إجرائيًا على اقتراح يتعلق بالإنفاق في الأمد القصير، وذلك مع بقاء ثلاثة أيام فقط على الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.