في سباق الرئاسة الأمريكية.. "ترامب" يضم منافسه السابق "كينيدي" إلى فريقه الانتقالي

ضمَّ دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة في الانتخابات القادمة، منافسه السابق روبرت كينيدي، والنائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابارد، إلى فريقه الرئاسي الانتقالي؛ وبذلك أصبحا يضطلعان بأدوار رسمية في أعقاب تأييدهما لترامب في الانتخابات.

وقال كبير مستشار الحملة براين هيوز في بيان: "مع توسُّع التحالف الواسع من المؤيدين وداعمي الرئيس ترامب من الحزب الآخر، فإننا فخورون بضم روبرت كينيدي جونيور وتولسي جابارد إلى فريق انتقال ترامب وفانس".