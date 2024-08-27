في سباق الرئاسة الأمريكية.. "ترامب" يضم منافسه السابق "كينيدي" إلى فريقه الانتقالي

ضمَّ دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة في الانتخابات القادمة، منافسه السابق روبرت كينيدي، والنائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابارد، إلى فريقه الرئاسي الانتقالي؛ وبذلك أصبحا يضطلعان بأدوار رسمية في أعقاب تأييدهما لترامب في الانتخابات.
وقال كبير مستشار الحملة براين هيوز في بيان: "مع توسُّع التحالف الواسع من المؤيدين وداعمي الرئيس ترامب من الحزب الآخر، فإننا فخورون بضم روبرت كينيدي جونيور وتولسي جابارد إلى فريق انتقال ترامب وفانس".
وأضاف هيوز بأن الحملة "تتطلع إلى وجود أصواتهما القوية في الفريق، بينما نعمل على استعادة عظمة أمريكا".
وأكد كينيدي دوره الجديد تقريبًا خلال مقابلة أجراها مؤخرًا مع المذيع السابق في قناة فوكس نيوز تاكر كارلسون.
وقال كينيدي إنه طُلب منه الانضمام إلى الفريق الرئاسي الانتقالي "للمساعدة في اختيار الأشخاص الذين سيديرون الحكومة"، مضيفًا بأنه "يتطلع إلى ذلك".
وكان كينيدي قد علّق حملته الرئاسية الأسبوع الماضي، ودعم ترشح ترامب، وهي الخطوة التي زعمت حملة الرئيس السابق ترامب أنها ستعطيه دفعة في الولايات المتأرجحة.