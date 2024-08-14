مقاتلتان من طراز "رافال" تصطدمان في أجواء فرنسا

تحطّمت طائرتان حربيتان فرنسيتان من طراز "رافال"، اصطدمتا بالجو في شمال شرق البلاد، اليوم الأربعاء؛ حسبما أكدت السلطات المحلية.
وقال متحدث باسم القوات الجوية للصحفيين: إن الطائرتين تابعتان لقاعدة سان ديزييه الجوية؛ وفق وسائل إعلام فرنسية.
وأضاف: أن أحد الطيارين قفز بالمظلة وعثر عليه وهو على قيد الحياة، لكنّ مدربًا وطالبًا طيارًا من الطائرة الثانية ما زالا في عداد المفقودين، وقال: "نواصل البحث عن الطاقم الثاني".
ووقع الحادث في كولومبي ليه بيل، وهي بلدة في شمال شرق فرنسا؛ وفقًا لسلطات المحافظة.
وأوضح الجيش الفرنسي أن جميع الطيارين الثلاثة يحملون الجنسية الفرنسية، علمًا بأنه يجري حاليًّا في فرنسا تدريب طيارين أوكرانيين، لكن ذلك في قاعدة كازو "جنوب غرب البلاد" وعلى طائرات هجومية خفيفة من طراز "ألفا جت" فقط.