مقاتلتان من طراز "رافال" تصطدمان في أجواء فرنسا

وأضاف: أن أحد الطيارين قفز بالمظلة وعثر عليه وهو على قيد الحياة، لكنّ مدربًا وطالبًا طيارًا من الطائرة الثانية ما زالا في عداد المفقودين، وقال: "نواصل البحث عن الطاقم الثاني".