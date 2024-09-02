واشنطن تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي لشرائها بطريقة تنتهك العقوبات الأمريكية

وفي التفاصيل، قال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند في بيان: "صادرت وزارة العدل طائرة، تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار، من خلال شركة وهمية، وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قِبل نيكولاس مادورو وأعوانه". فيما أشار البيان إلى أن الطائرة من طراز داسو فالكون 900 إي.إكس.