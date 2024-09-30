مجزرتان و20 ضحية آخر 24 ساعة بغزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 41.615

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين جديدتين بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرتا عن استشهاد 20 مواطنًا، وإصابة 108 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41.615، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها وفق وكالة وفا للأنباء، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96.359 منذ بدء العدوان؛ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.