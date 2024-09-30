مجزرتان و20 ضحية آخر 24 ساعة بغزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 41.615

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41.615، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.