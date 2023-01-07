العالم
للمرة الثانية خلال شهر.. هولندا تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على إعدام متظاهرين
"هوكسترا" دعا الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على طهران
أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، اليوم (السبت)، أن حكومة بلاده ستستدعي السفير الإيراني للمرة الثانية خلال شهر؛ للتعبير عن قلقها البالغ بشأن إعدام متظاهرين.
وقال "هوكسترا" عبر "تويتر": "أفزعتني عمليات الإعدام المروعة لمتظاهرين في إيران. سأستدعي السفير الإيراني للتأكيد على قلقنا البالغ. وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفعل الشيء نفسه"، وفقاً لـ"رويترز".
ولفت الوزير إلى أن هذه الأفعال تؤكد على ضرورة أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران أقوى من تلك التي يجري بحثها حاليًا.
وأعدمت إيران متظاهرين، اليوم، بتهمة قتل مسؤول أمني خلال احتجاجات على مستوى البلاد أعقبت مقتل الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر.