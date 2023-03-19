عشية التصويت بحجب الثقة عن الحكومة.. مظاهرات حاشدة في فرنسا

واستُهدِف بعض النواب، ومنهم إريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر اليوم أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلاً، وفقاً لـ"فرانس برس".