أول محطة في إدنبرة.. نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته من اسكتلندا

وخلَف تشارلز (73 عامًا) والدته على الفور؛ لكن تم تنصيبه ملكًا، السبت، في مراسم مليئة بالأبهة الملكية التي يعود تاريخها إلى قرون من الزمن، بعد اجتماع لمجلس الخلافة في قصر سانت جيمس، وهو قصر ملكي بُنِيَ من أجل الملك هنري الثامن في ثلاثينيات القرن السادس عشر.