يجعلها غير مجدية.. روسيا تبتكر روبوتًا مضادًا "للمسيرات"

تمتلك القوات الروسية كل شيء بدءًا من الأنظمة المحمولة على الشاحنات، التي يمكنها حظر الطائرات دون طيار على نصف قطر ستة أميال، إلى الأجهزة الأخف وزنًا مثل "وول-إي" أو الأصغر حجمًا التي يتم تركيبها في حقائب الجنود.