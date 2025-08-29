قرار أمريكي بإلغاء تأشيرات وفد فلسطيني قبل مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك

ويأتي ذلك في أعقاب ترؤس البلدين "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" على المستوى الوزاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خلال يومي 28 و29 يوليو الماضي، حيث أقر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الوثيقة الختامية للمؤتمر، التي تضمنت محاور سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية وقانونية، بهدف بلورة إطار عملي قابل للتنفيذ لتحقيق حل الدولتين، وإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.