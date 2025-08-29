قرار أمريكي بإلغاء تأشيرات وفد فلسطيني قبل مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الوزير ماركو روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات دخول لعدد من أعضاء السلطة الفلسطينية، وذلك قبيل مشاركتهم المرتقبة في مؤتمر أممي بشأن تنفيذ "حل الدولتين"، والمزمع عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بمدينة نيويورك.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان رسمي إن واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور المؤتمر، معتبرة أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى تجاوز مسار المفاوضات من خلال ما وصفته بـ"حملات الحرب القانونية الدولية"، في إشارة إلى تحركاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى محاولاتها لنيل اعتراف أحادي بدولة فلسطينية افتراضية.
وأشارت الوزارة إلى أن "هاتين الخطوتين ساهمتا في رفض حركة حماس إطلاق سراح رهائنها، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة"، بحسب تعبير البيان.
في المقابل، عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من القرار الأمريكي، واعتبرته خطوة غير مبررة، تعيق الجهود الدولية لدفع مسار السلام، وتناقض التوجهات المعلنة للإدارة الأمريكية بدعم حل الدولتين.
وبحسب ما نقلته قناة "العربية"، فإن المؤتمر الدولي بشأن "حل الدولتين" تحظى السعودية وفرنسا بشراكة في رئاسته، بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن هذا التنسيق، مؤكدًا استضافته في نيويورك ضمن اجتماعات الجمعية العامة المقبلة.
ويأتي ذلك في أعقاب ترؤس البلدين "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" على المستوى الوزاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خلال يومي 28 و29 يوليو الماضي، حيث أقر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الوثيقة الختامية للمؤتمر، التي تضمنت محاور سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية وقانونية، بهدف بلورة إطار عملي قابل للتنفيذ لتحقيق حل الدولتين، وإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.