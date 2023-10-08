إسرائيل تدعو رعاياها في مصر إلى مغادرتها فورًا بعد مقتل اثنين في مدينة الإسكندرية

دعت إسرائيل، الأحد، رعاياها في مصر، وخصوصًا في سيناء (شمال شرق)، إلى مغادرتها "في أسرع وقت ممكن"، خصوصًا في سيناء، عقب مقتل إسرائيليين اثنين في مدينة الإسكندرية.