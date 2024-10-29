تحذيرٌ من تفشي شلل الأطفال في غزة بسبب تعذُّر استكمال حملة التطعيم

حذّرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في غزة، من العواقب الوخيمة التي قد تواجه أكثر من 119 ألف طفل في شمال القطاع، في حال عدم تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال قبل منتصف نوفمبر، مشيرة إلى أن تجاوز هذا الموعد سيؤدي إلى تراجع مناعة الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى، مما يعرّضهم لمخاطر عالية.