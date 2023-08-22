"يونيسف" تعلن أن أكثر من مليونَي طفل "بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية" في النيجر

وذكّر البيان بأنه قبل الانقلاب الذي نفّذه الجيش في 26 يوليو وأطاح فيه بالرئيس محمد بازوم؛ كانت تقديرات "يونيسف" تشير إلى أنه خلال هذا العام هناك في النيجر "1,5 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية، بينهم ما لا يقل عن 430 ألف طفل يعانون أكثر أشكال سوء التغذية فتكاً".