عبوة ناسفة زُرعت أسفل السيارة.. روسيا: جريمة قتل "داريا دوغينا" مدبرة

قالت لجنة التحقيقات الروسية في مقتل داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف والسياسي الروسي، ألكسندر دوغين: إن البيانات التي تم الحصول عليها، تشير إلى أن الجريمة مدبرة ومخطط لها مسبقا.