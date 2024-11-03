احتدام المعارك الدامية.. صدام الجيش السوداني وقوات الدعم يخلف عشرات القتلى وموجة نزوح كبيرة

وتتزامن التحركات العسكرية للجيش السوداني مع استمرار المواجهات الشرسة ضد عناصر الدعم السريع، التي استولت على أجزاء من ولاية الجزيرة منذ أواخر العام الماضي، إلا أن التوترات تصاعدت مؤخرًا بعد انشقاق أحد قادة الدعم السريع في الولاية وانضمامه إلى الجيش؛ مما أدى إلى سلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص خلال عشرة أيام فقط؛ وفقًا للسلطات المحلية ومسعفين.