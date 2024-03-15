رصد سفينة المساعدات الإسبانية قبالة مدينة غزة

أفادت مصادر صحفية برصد سفينة المساعدات Open Arms الإسبانية على بعد حوالي ميلين قبالة سواحل غزة، مرجحًا وصولها خلال الساعة القادمة، لتكون أول سفينة مساعدات تصل إلى القطاع منذ بدء الحرب.