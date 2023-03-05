بين استغلال جنسي واتجار بالبشر.. 40 ألف طفل يمني في براثن "تجنيد الحوثي"!

وقالت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان في اليمن: إن مليشيات الحوثي مستمرة في عمليات تجنيد الأطفال، التي كان آخرها "تجنيد 45 طفلًا دون سن 15 عامًا في فبراير الماضي، وأجبرتهم على الخضوع لبرنامج تدريبي في أحد المعسكرات شمال غرب محافظة صنعاء".