التعذيب بالكهرباء والكلاب.. فلسطينيون في سجون إسرائيل عاشوا الأهوال

وفي مؤتمر صحفي، كشف مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، محمد أبو سلمية، الذي كان من بين 50 معتقلاً أُفرج عنهم يوم الإثنين الماضي، عن تفاصيل مروّعة عن التعذيب الذي تعرّض له هو وزملاؤه في السجون الإسرائيلية.