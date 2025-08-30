العالم

الحوثيون يعلنون مقتل رئيس حكومتهم ووزراء في غارة إسرائيلية بصنعاء

الجماعة تؤكد إصابة آخرين واستمرار "تصريف الأعمال" رغم الخسائر
تم النشر في

أعلن الحوثيون اليوم السبت مقتل رئيس حكومتهم غير المعترف بها دولياً أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه، إثر غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الجماعة في بيان أن الغارة أصابت موقعًا كانت تُعقد فيه ورشة عمل حكومية لتقييم الأداء خلال عام من العمل، مؤكدة أن بعض الوزراء أصيبوا بجروح وُصفت بالمتوسطة والخطيرة، وهم "تحت العناية الصحية".

في المقابل، أفادت مصادر لقناة "العربية/الحدث" بوجود أنباء عن مقتل نائبي رئيس الوزراء، إضافة إلى وزير الإعلام ووزير التعليم، فضلاً عن نائب وزير الداخلية.

وأكد الحوثيون أن أعمال "تصريف الأعمال" مستمرة لضمان بقاء المؤسسات فاعلة، مشددين على استمرارهم في المواجهة مع إسرائيل "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

ويأتي هذا التطور بعد أن نفت الجماعة يوم الخميس الماضي سقوط أي من قادتها، ووصفت الضربة الإسرائيلية آنذاك بـ"الفاشلة"، قبل أن تتراجع وتقر بمقتل الرهوي وعدد من أركان حكومته.

من القصف الإسرائيلي على صنعاء يوم 24 أغسطس 2025
من القصف الإسرائيلي على صنعاء يوم 24 أغسطس 2025 رويترز

يذكر أن الحوثيين أطلقوا منذ بدء الحرب في غزة بتاريخ 7 أكتوبر 2023 عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، كما نفذوا هجمات متكررة على سفن تجارية بزعم ارتباطها بتل أبيب، في وقت واصلت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات على مواقعهم داخل اليمن.

