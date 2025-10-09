"الأونروا": أكثر من 54,600 طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون مخاطر الوفاة ما لم يتلقوا العلاج العاجل

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في دراسة مشتركة مع شركاء في مجلة (لانست) الارتفاع المقلق لسوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة، وتدعم ما خلص إليه التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بشأن حدوث مجاعة في مدينة غزة.
وأوضحت الدراسة -وهي أول تحليل شهري لسوء التغذية الحاد خلال الحرب- أن المعدلات قفزت بشكل حاد عقب القيود على المساعدات الإنسانية نهاية عام 2024، وخلال الحصار الكامل الذي استمر 11 أسبوعًا من مارس حتى مايو 2025.
وبيّنت النتائج أن أكثر من 54,600 طفل في غزة يعانون حاليًا من سوء التغذية الحاد ويواجهون مخاطر متزايدة للوفاة ما لم يتلقوا العلاج العاجل، بما يعكس حجم الكارثة الإنسانية وضرورة تدفق الإغاثة بلا عوائق.
وأفاد مدير إدارة الصحة في الأونروا الدكتور أكيهيرو سيتا أن عشرات الآلاف من الأطفال الصغار يتعرضون لأمراض وسوء تغذية يمكن الوقاية منهما نتيجة استمرار النزاع، مؤكدًا أن المعاناة ستتواصل من دون وقف لإطلاق النار وسلام دائمين.