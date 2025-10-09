"الأونروا": أكثر من 54,600 طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون مخاطر الوفاة ما لم يتلقوا العلاج العاجل

وأفاد مدير إدارة الصحة في الأونروا الدكتور أكيهيرو سيتا أن عشرات الآلاف من الأطفال الصغار يتعرضون لأمراض وسوء تغذية يمكن الوقاية منهما نتيجة استمرار النزاع، مؤكدًا أن المعاناة ستتواصل من دون وقف لإطلاق النار وسلام دائمين.