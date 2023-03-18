أصبح ممنوعًا من دخول 123 دولة.. كيف يُنَفَّذ قرار "الجنائية الدولية" باعتقال "بوتين"؟

بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس بتهمة ارتكاب جريمة حرب على خلفية الحرب في أوكرانيا، يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق "بوتين" والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا- بيلوفا، إذا سافرا إليها؛ وفقًا لما أوردته "فرانس برس" اليوم (السبت).