الحرب النووية أم صمت المَدافع؟.. احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

تحاول روسيا أيضًا التأكد من أنها تستطيع التفاوض من موقع القوة، ويعتقد محللون وخبراء عسكريون أوكرانيون تحدثوا إلى هيئة الإذاعة البريطانية، أن الكرملين في عجلة من أمره للاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية في الوقت المناسب، للاستعداد لمحادثات وقف إطلاق النار، التي قد تبدأ بمجرد تنصيب دونالد ترامب في يناير من العام المقبل 2025.