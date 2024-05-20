الاحتلال الإسرائيلي يواصل توغله في قلب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

واصلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، معززة بالجرافات، التقدم في عمق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف طال عشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات الدبابات تتمركز في قلب مدينة رفح بعد اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي كل المناطق الشرقية من المدينة، وتدمير معظم المنازل في أحياء النصر والشوكة والفخاري، ومواصلة إغلاق معبر رفح البري، الذي أدى إغلاقه إلى وفاة عشرات المرضى الذين كانوا على قوائم السفر.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من ٧٠٠ مريض وجريح من الحالات الخطيرة، حُرِموا من العلاج في الخارج؛ بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح للأسبوع الثاني على التوالي.. وعلى الرغم من تردي الوضع الصحي والإنساني في رفح، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع عملياته البرية في المدينة لتشمل أحياء جديدة، ضمن سياسة التدمير الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدن والبلدات والمخيمات في قطاع غزة منذ بدء العدوان على القطاع.