الاحتلال الإسرائيلي يواصل توغله في قلب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من ٧٠٠ مريض وجريح من الحالات الخطيرة، حُرِموا من العلاج في الخارج؛ بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح للأسبوع الثاني على التوالي.. وعلى الرغم من تردي الوضع الصحي والإنساني في رفح، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع عملياته البرية في المدينة لتشمل أحياء جديدة، ضمن سياسة التدمير الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدن والبلدات والمخيمات في قطاع غزة منذ بدء العدوان على القطاع.