الأمم المتحدة تعلن عن فتح معبرين إضافيين شمال سوريا لإدخال مساعدات

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن النظام يشترط بأن تسلم المساعدات إليه، لتوزيعها عن طريق الهلال الأحمر السوري، فيما رفض الهلال الأحمر الكردي، تسليمها لجهة عسكرية، خوفًا من سرقتها أو توزيعها على غير المستحقين، كما اشترط النظام الحصول على 70 صهريجًا من المازوت، مقابل إدخال 30 صهريجًا للمناطق المنكوبة.