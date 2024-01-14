ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يحاولون هدم السياج عند البيت الأبيض

يوم أمس السبت، شهدت واشنطن احتجاجاً كبيراً لدعم وقف إطلاق النار في غزة، وسار المتظاهرون في شوارع المدينة وتوقفوا بالقرب من البيت الأبيض، وحاول الناشطون اقتحام السياج المثبت عند البيت الأبيض. ولكن تم تعزيز قوات الشرطة الموجودة هناك، وقام المتظاهرون برشقهم بالألعاب والزجاجات.