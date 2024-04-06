المنسق الأممي للإغاثة: المجاعة وشيكة في غزة

حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، اليوم "السبت"؛ من أن قطاع غزة بلغ مرحلة مروعة، وباتت المجاعة وشيكة في غزة بعد ستة أشهر من حرب، جلبت الموت والدمار للقطاع.
وأضاف "جريفيث" على منصة "إكس": "لا أحد آمن، ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه. ولا تزال عملية المساعدات الهشة بالفعل تتعرّض للتقويض بسبب القصف وانعدام الأمن ومنع الوصول إليها، مع احتمال حدوث مزيد من التصعيد في غزة".
وأوضح أن الحرب الإسرائيلية على غزة تحصد كل يوم المزيد من الضحايا المدنيين.
ولفت إلى أنه لا يبدو هناك جهد يذكر لوقف هذه الحرب، بل إن هناك قدرًا كبيرًا من الإفلات من العقاب.
ودعا "جريفيث" إلى وضع نهاية طال انتظارها لهذه الحرب.