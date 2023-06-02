"معارك بالوكالة".. قوات شيشانية تهاجم أوكرانيا وموالون لكييف يتوغلون بروسيا!

من جهتها، قالت مجموعة من القوات الموالية لأوكرانيا اليوم الجمعة، إنها تقاتل القوات الروسية عند مشارف قرية تقع داخل الحدود الغربية لروسيا، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو صد ثلاث هجمات على الحدود.