مقتل شاب فلسطيني وإصابة العشرات في هجوم لمستوطنين إسرائيليين بنابلس

يذكر أن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين تعهدوا في ختام اجتماع عقد الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بـ"خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، على ما جاء في البيان الختامي للاجتماع.