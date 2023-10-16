"نتنياهو" و"حماس" ينفيان التوصل إلى هدنة في جنوب غزة

وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار بشكل مؤقت في جنوب قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً، من أجل فتح معبر رفح مع مصر.