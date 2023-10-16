"نتنياهو" و"حماس" ينفيان التوصل إلى هدنة في جنوب غزة

نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو" وحركة حماس، اليوم (الاثنين)، الاتفاق على وقف لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة، في اليوم العاشر من حرب أوقعت آلاف القتلى.
وقال مكتب "نتنياهو" في بيان: "لا يوجد حاليًا وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب".
من ناحيته، ذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أنه لا صحة لما تتداوله وسائل الإعلام عن هدنة أو فتح معبر رفح.
وتداولت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم، أن إسرائيل ستوقف إطلاق النار بشكل مؤقت في جنوب قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحاً، من أجل فتح معبر رفح مع مصر.