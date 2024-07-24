للمرة الأولى.. "بايدن" يتحدث للأمريكيين من المكتب البيضاوي عن انسحابه من السباق الرئاسي

وكان "بايدن"، الذي كان يخضع للعزل الذاتي في منزله في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير منذ إصابته بفيروس "كوفيد-19" قبل ما يقرب من أسبوع، قد جاءت نتيجة اختباره سلبية أمس، وفقًا لطبيبه، ومن المتوقع أن يعود إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم، وقد اتصل هاتفيًا بمقر حملته الانتخابية السابقة الاثنين ليثني على "هاريس"، وتعهّد بأن يكون "مشاركًا بشكل كامل" في الحملة الانتخابية وفي الأشهر الستة الأخيرة من إدارته.