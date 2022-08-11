اختفاء مروحيتين في شمال روسيا وعلى متنهما عدد من السياح

وقال مصدر لوكالة "نوفوستي" إن مروحية خاصة من طراز Robinson R44 كانت متجهة من مدينة نوريلسك إلى محمية بوتورانا قرب شبه جزيرة تايمير في إقليم كراسنويارسك، اختفت من الرادارات، ويجري تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.