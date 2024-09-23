تحركات دبلوماسية لمنع اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله

وبحسب ما أفادت به مصادر لـ"سكاي نيوز عربية": فإن وفدًا أمنيًّا وعسكريًّا فرنسيًّا رفيع المستوى وصل إلى بيروت؛ حيث التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ناقلًا رسالة من تل أبيب تؤكد عدم رغبتها في الحرب.