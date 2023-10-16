"وول ستريت جورنال": أمريكا تختار 2000 جندي استعدادًا لنشرهم لمساعدة إسرائيل

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤول دفاعي أمريكي اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة اختارت ألفَي جندي استعدادًا لاحتمالية نشرهم لمساعدة إسرائيل، دون المشاركة في أي مهام قتالية.