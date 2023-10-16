"وول ستريت جورنال": أمريكا تختار 2000 جندي استعدادًا لنشرهم لمساعدة إسرائيل

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤول دفاعي أمريكي اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة اختارت ألفَي جندي استعدادًا لاحتمالية نشرهم لمساعدة إسرائيل، دون المشاركة في أي مهام قتالية.
وأوضح المسؤول الدفاعي أن الجنود الذين من أفرع عدة في القوات المسلحة الأمريكية سيتولون مهمات استشارية، وتقديم الدعم الطبي.
وأضاف بأن الجنود لن يشاركوا في أي مهمات قتالية، ولم يتم وضع أي من جنود المشاة في وضع الاستعداد لصدور أمر بنشر قوات.
وبيَّن المسؤول أن تلك القوات متمركزة داخل وخارج الشرق الأوسط، وأن بعضهم متمركز في أوروبا.